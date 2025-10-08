Sarıyer'den sürpriz Yılmaz Vural kararı! 3 hafta önce göreve başlamıştı

Sarıyer, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarıyer, sezona farklı bir teknik ekiple devam etme kararı aldı.
Sarıyer yönetimi, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Vural, henüz 3 hafta önce göreve getirilmişti.
Şenol Can'ın ardından gelen Yılmaz Vural, Sarıyer’de beklentileri karşılayamadı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
Yılmaz Vural, Sarıyer ile sözleşme imzaladıktan sonra takımın başında 4 maça çıktı. 1 galibiyet elde eden 72 yaşındaki teknik adam, 3 maçtan mağlup ayrıldı.
