Sarıyer'den sürpriz Yılmaz Vural kararı! 3 hafta önce göreve başlamıştı

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, 17 Eylül'de takımın başına getirdiği teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Sarıyer yönetimi aldığı karar doğrultusunda tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Emre Şen

Sarıyer, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarıyer, sezona farklı bir teknik ekiple devam etme kararı aldı.

DAHA YENİ GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Sarıyer yönetimi, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Vural, henüz 3 hafta önce göreve getirilmişti.

Şenol Can'ın ardından gelen Yılmaz Vural, Sarıyer’de beklentileri karşılayamadı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

4 MAÇTA GÖREV YAPABİLDİ

Yılmaz Vural, Sarıyer ile sözleşme imzaladıktan sonra takımın başında 4 maça çıktı. 1 galibiyet elde eden 72 yaşındaki teknik adam, 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
