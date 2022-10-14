Sarıyer'de 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - İstanbul Sarıyer'de sosyal medya uygulamasında tanıştığı kıza kendisiyle ilgili kötü mesaj attığından şüphelendiği kişinin evini tabancayla basan ve çıkan arbedede ateş açarak 16 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan şüpheli hakkında, 25 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Şenel ile müşteki Kamil Dalkıran'ın aynı mahallede ikamet eden arkadaş oldukları anlatıldı.

Olay tarihinden bir süre önce Dalkıran'ın sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada Elif adlı bir kızla tanıştığı, bir süre sonra yayına katılan sanığın da aynı kızla tanışıp mesajlaşamaya başladıkları belirtilen iddianamede, Dalkıran'ın bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.

İddianamede Dalkıran'ın, tanıştıkları genç kıza sanık Şenel'i kötüleyen mesajlar attığı, bu nedenle sanık ile müşteki arasında anlaşmazlık yaşandığı ve sanığın bu durum üzerine Dalkıran'ın evine gittiği bildirildi.

Sanığın, evin kapısını açan Dalkıran'a silah doğrultarak, Elif adlı kızla ayrıldıklarını, bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını sorduğu ve zorla eve girmeye çalıştığı kaydedilen iddianamede sanığın, "Yayınını kapat, yoksa kafana, ayağına sıkarım" diyerek müştekiyi tehdit ettiği ve mesajlarını kontrol etmek amacıyla telefonunu almaya çalıştığı anlatıldı.

İddianamede, Dalkıran'ın telefonu vermek istememesi üzerine taraflar arasında itiş kakış yaşandığı, telefonu alan sanığın bahçeye doğru kaçtığı, bu sırada evin önünden geçen ve Dalkıran'ın yeğeni olan Dilan Teker'in "Ağabeyimin telefonunu ver" diye bağırdığı belirtildi.

Dalkıran ile sanık arasında çıkan arbedede, sanığın elindeki silahın patladığı ve Dilan Teker'in boynundan vurularak ağır şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, sanığın olay yerinden kaçtığı ve sonrasında yakalanarak tutuklandığı ifade edildi.

- Toplam 25 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Dilan Teker ile annesinin "müşteki", Kamil Dalkıran'ın mağdur olarak yer aldığı iddianamede, sanık Şenel'in "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıldan 18 yıl 9 aya kadar, "silahla tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlale teşebbüs" suçlarından ise 2 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 17 yıl 4 ay 15 günden 25 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, sanık Şenel'in yargılanmasına önceki gün başlandı.

Olay nedeniyle ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Dilan Teker'in iddianamenin hazırlanması ile ilk duruşma tarihi arasında vefat ettiği bildirildi.

Maktul Teker'in ailesi, mağdur Kamil Dalkıran ile tutuklu sanık Özkan Şenel'in hazır bulunduğu ilk duruşmada savunma ve ifadeler alındı.

Şenel, savunmasında eve zorla girmediğini, tehdit etmediğini ve silah doğrultmadığını savundu.

Dalkıran'ın mesajları kendisinin göndermediğini söylediğini aktaran Şenel, müştekinin anne ve babasının izniyle telefonu almaya çalışınca merdivenlere yöneldiğini belirterek, dışarıdaki arbedede yere düşen silahın kendiliğinden ateş aldığını iddia etti. Şenel, "Eski eşimin şu anki eşinden tehditler aldığım için ruhsatsız tabancamın ağzına mermi sürülü halde taşırdım. Emniyet mekanizması da yoktu. Dilan yaralanınca ambulans çağırmak, hatta kucağıma alıp hastaneye götürmek istedim ama izin vermediler oradan ayrıldım." dedi.

Mağdur Kamil Dalkıran, Dilan Teker'in annesi Vildan Çayırcı ve diğer tanıklar ise sanığın Dilan Teker'i hedef alarak yaklaşık 1 metre mesafeden ateş ettiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, olayda kullanılan silahın yere düşünce patlayıp patlamayacağı, emniyet tertibatı bulunup bulunmadığı gibi incelemeler yapılarak rapor hazırlanması için Adli tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet duruşmayı erteledi.

