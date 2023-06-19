YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sarıyer'de öldürülen 19 yaşındaki Nuh Koç davasında mütalaa açıklandı

Sarıyer'de öldürülen 19 yaşındaki Nuh Koç davasında mütalaa açıklandı

19.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünde çıkan arbede sonucu 19 yaşındaki Nuh Koç'un öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Kadir Artuç'un "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Artuç ve 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktul Koç'un ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 31 Temmuz 2021'de maktul Nuh Koç'un arkadaşlarıyla Sarıyer'deki bir eğlence mekanına gittiğini, arkadaşlarından Mehmet Kanoğlu ile eğlence mekanının müdürü tutuklu sanık Kadir Artuç arasında arbede çıktığını kaydetti.

Bazı tanıkların beyanına göre, tartışmanın hesap ödeme konusundan çıktığı, sonrasında silah sesi duyulduğu belirtilen mütalaada, polisin olay yerine gelmeden önce kamera kayıt cihazının söküldüğü kaydedildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Artuç'un olay sonrası verdiği ifadede, maktulün kendisine silah çektiğini, silahı elinden almaya çalışırken ateş aldığı sırada maktulün vurulduğunu söylediği belirtildi.

Hesap ödemeden kaynaklı tartışma çıktığına dair tanık beyanları gözetildiğinde ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilemediği, bu nedenle sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği belirtilen mütalaada sanık Artuç'un, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Ali Görgün, Aziz Artuç, Metin Yılmaz, Mustafa Artuç ve Ufuk Artuç'un da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beraatleri istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen müdahil avukatı Hasan Talha Çağlar, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Sanık avukatı Yunus Emre Çetinkaya ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isterken, müvekkili için tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Artuç'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer'deki bir eğlence mekanında, 31 Temmuz 2021'de Nuh Koç'un da aralarında bulunduğu bir grup ile mekanın yöneticileri arasında tartışma çıkmıştı.

Hesap ödemesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası 19 yaşındaki Nuh Koç'un önce darbedildiği ardından silahla göğsünden ve kasığından yaralandığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştı.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Koç, burada hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 6 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldıBüyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer mütalaa

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Ömür eczanesi
Eyup
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Lavanta eczanesi
Tuzla
50. yil eczanesi
Sultangazi
Ataman eczanesi
Fatih
Eren eczanesi
Buyukcekmece
Avrupa eczanesi
Sisli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.