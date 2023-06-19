Sarıyer'de öldürülen 19 yaşındaki Nuh Koç davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Artuç ve 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktul Koç'un ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 31 Temmuz 2021'de maktul Nuh Koç'un arkadaşlarıyla Sarıyer'deki bir eğlence mekanına gittiğini, arkadaşlarından Mehmet Kanoğlu ile eğlence mekanının müdürü tutuklu sanık Kadir Artuç arasında arbede çıktığını kaydetti.

Bazı tanıkların beyanına göre, tartışmanın hesap ödeme konusundan çıktığı, sonrasında silah sesi duyulduğu belirtilen mütalaada, polisin olay yerine gelmeden önce kamera kayıt cihazının söküldüğü kaydedildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Artuç'un olay sonrası verdiği ifadede, maktulün kendisine silah çektiğini, silahı elinden almaya çalışırken ateş aldığı sırada maktulün vurulduğunu söylediği belirtildi.

Hesap ödemeden kaynaklı tartışma çıktığına dair tanık beyanları gözetildiğinde ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilemediği, bu nedenle sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği belirtilen mütalaada sanık Artuç'un, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Ali Görgün, Aziz Artuç, Metin Yılmaz, Mustafa Artuç ve Ufuk Artuç'un da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beraatleri istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen müdahil avukatı Hasan Talha Çağlar, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Sanık avukatı Yunus Emre Çetinkaya ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isterken, müvekkili için tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Artuç'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer'deki bir eğlence mekanında, 31 Temmuz 2021'de Nuh Koç'un da aralarında bulunduğu bir grup ile mekanın yöneticileri arasında tartışma çıkmıştı.

Hesap ödemesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası 19 yaşındaki Nuh Koç'un önce darbedildiği ardından silahla göğsünden ve kasığından yaralandığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştı.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Koç, burada hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 6 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

