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Sarıyer'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.09.2022 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Ö'nün kullandığı 34 BZK 868 plakalı kurye motosikleti, Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, Yılmaz M. yönetimindeki 34 UB 6096 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen motosiklet alev alarak yandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Furkan Ö. ve Umut A. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Furkan Ö. ve Umut A, Acıbadem Maslak Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Ö. hayatını kaybetti, Umut A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayı haber alan Furkan Ö. ve Umut A'nın yakınları hastaneye geldi. Gencin ölüm haberini alan bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından Büyükdere Caddesi'nde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Olay yerindeki otomobil ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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