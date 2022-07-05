Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bulunan bir restoranda yasa dışı biçimde sergilendiği tespit edilen 11 tarihi amforaya el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, antik dönemlere ait çömlek çeşidi olarak tanımlanan amforaların, Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Restorana 26 Mayıs'ta baskın düzenleyen polis, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı boy ve ebatlarda 11 amforaya el koydu.

Amforaların, Boğaz'da avlanan balıkçılar tarafından çıkartıldığı, zaman içerisinde de yasa dışı biçimde el değiştirdiği belirlendi.

Tarihi eserlere el konulurken restoran sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.​​​​​​​﻿



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz