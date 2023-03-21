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Sarıyer'de sahipli köpeği öldürmekle suçlanan sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

21.03.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de, sahipli köpeği havalı tabancaya benzer bir cisimle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Can E. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ali Can E'nin "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Mütalaada, sanığın olay günü müşteki Volkan Tanju'nun köpeğine ateş ettiği, söz konusu olayın kamera görüntülerinde yer aldığı belirtildi.

Söz alan sanık Ali Can E. ve avukatı Kader Taşkaya, mütalaaya yönelik savunma yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Volkan Tanju'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde beslediği iki köpeğini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatılıyor.

Tanju'nun ertesi sabah iş yerini açtığında "Ice" adlı erkek köpeğini bulamadığı kaydedilen iddianamede, köpeğin araç çarpması sonucu öldüğü zannedilip üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu ve ölüsünün belediye görevlilerince götürüldüğü bilgisi yer alıyor.

İddianamede, Tanju'nun şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı belirtilerek, güvenlik kamerası kayıtlarına göre olay gecesi maskeli ve şapkalı bir kişinin köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle "Ice" adlı köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı bildiriliyor.

Plaka tespitinden ulaşılan sanık Ali Can E'nin "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Sarıyer ice mala zarar verme suçu

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