Sarıyer'de tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta oturan S.D, yanına gelen arkadaşı B.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.D, arkadaşını bıçakla göğsünden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan B.K, kurtarılamadı.

Yapılan araştırmada, olaydan önce maktul B.K'nin üzerinde tabanca olduğu ve tabancayı arkadaşı Z.B.Ç'ye vererek S.D'nin yanına gittiği, şüpheli S.D'nin de olay sırasında alkollü olduğu belirlendi.

S.D'yi gözaltına alan polis, Z.B.Ç'de bulunan ruhsatsız tabancayı da muhafaza altına aldı.

Zanlı S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

