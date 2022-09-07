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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

07.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Maslak'ta bir adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkileri yetiştirdikleri belirlenen M.B. ve M.G. gözaltına alındı.

Aramalarda 93 gram uyuşturucu madde, 10 çeşit zirai ilaç ve malzeme ile 5 havalandırma malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer uyuşturucu

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