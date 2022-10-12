Sarıyer'deki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki restoranda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranda yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

- Olay

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada taraflardan biri silahla vurularak, yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

