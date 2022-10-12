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Sarıyer'deki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.10.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'deki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki restoranda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranda yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

- Olay

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada taraflardan biri silahla vurularak, yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Alışveriş merkezi silahlı kavga

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