Sarıyer'deki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki restoranda 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranda yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.
- Olay
Sarıyer'deki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada taraflardan biri silahla vurularak, yan masada yemek yiyen yabancı bir müşteri de seken kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı.
Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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