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Sarız Belediye Binası'na pompalı tüfekle ateş açan saldırgan yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 13.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

Kayseri Sarız'da belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ettikten sonra kaçan Servet Kökoğlu, yakalanıp, tutuklandı.

Sarız Belediye Binası'na pompalı tüfekle ateş açan saldırgan yakalandı

Olay, 2 gün önce Sarız ilçesinde meydana geldi. Daha önce Başkan Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet Kökoğlu, dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı. Çalışanlardan bazıları kendilerini yere attı. Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı. Servet Kökoğlu, binaya 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın odası ile birkaç odanın camları kırıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Servet Kökoğlu'nu saklandığı evde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kökoğlu, tutuklandı. Belediye Başkanı Baki Bayrak, Servet Kökoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sarız belediye binası Kayseri pompalı tüfek

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