Şarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyor

Erzurum'da taşınabilir şarj cihazının patlamasıyla kopan sağ işaret parmağı doktorlarca yerine dikilen Münip Bozoğlu, yaşadığı korkuyu unutamıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde mutfak personeli olarak görevli 32 yaşındaki 2 çocuk babası Bozoğlu, 6 gün önce Palandöken ilçesindeki evinde taşınabilir şarj cihazını prize taktı.

Kısa bir süre sonra şarj cihazından sesler geldiğini duyan Bozoğlu, prizden çıkartıp balkondan atmak istediği cihazın elinde patlamasıyla yaralandı.

Patlamada sağ işaret parmağının bir bölümü kopan Bozoğlu, olay sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada parmağının kopan parçası yerine dikilen Bozoğlu, yaşadığı olayın etkisinden günler geçmesine rağmen kurtulamıyor.

Bozoğlu, AA muhabirine, evde telefonunu şarj ettikten sonra taşınabilir şarj cihazını odadaki elektrik prizine taktığını söyledi.

Beş dakika sonra odada patlama sesi duyduğunu anlatan Bozoğlu, "Powerbankı odadan atarken elimde patladı. Neredeyse parmağım komple kopma derecesine geldi. Sonra hastaneye gittik. Sağ olsun doktor ve sağlık personeli parmağımı yerine dikti." dedi.

- "Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için kullanım kılavuzunu okuyun"

Bozoğlu, patlayan taşınabilir şarj cihazını 1 yıldan fazla süredir kullandığını belirterek, bu tarz tehlikeli durumlara insanların maruz kalmaması için kullanım kılavuzunu iyi okumalarını istedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Bozoğlu, "Patlama nedeniyle evdeki iki çocuğum ve eşim de çok korktu. Parmağımı o şekilde görünce psikolojim de bozuldu. Kulaklarımda hala patlamanın sesi var. " ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşları da Münip Bozoğlu'nu ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



