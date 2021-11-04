YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Şarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyor

Şarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyor

04.11.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münip Bozoğlu: - "Patlama nedeniyle evdeki iki çocuğum ve eşim de çok korktu. Parmağımı o şekilde görünce psikolojim de bozuldu. Kulaklarımda hala patlamanın sesi var"

Şarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyor

Erzurum'da taşınabilir şarj cihazının patlamasıyla kopan sağ işaret parmağı doktorlarca yerine dikilen Münip Bozoğlu, yaşadığı korkuyu unutamıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde mutfak personeli olarak görevli 32 yaşındaki 2 çocuk babası Bozoğlu, 6 gün önce Palandöken ilçesindeki evinde taşınabilir şarj cihazını prize taktı.

Kısa bir süre sonra şarj cihazından sesler geldiğini duyan Bozoğlu, prizden çıkartıp balkondan atmak istediği cihazın elinde patlamasıyla yaralandı.

Patlamada sağ işaret parmağının bir bölümü kopan Bozoğlu, olay sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada parmağının kopan parçası yerine dikilen Bozoğlu, yaşadığı olayın etkisinden günler geçmesine rağmen kurtulamıyor.

Bozoğlu, AA muhabirine, evde telefonunu şarj ettikten sonra taşınabilir şarj cihazını odadaki elektrik prizine taktığını söyledi.

Beş dakika sonra odada patlama sesi duyduğunu anlatan Bozoğlu, "Powerbankı odadan atarken elimde patladı. Neredeyse parmağım komple kopma derecesine geldi. Sonra hastaneye gittik. Sağ olsun doktor ve sağlık personeli parmağımı yerine dikti." dedi.

- "Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için kullanım kılavuzunu okuyun"

Bozoğlu, patlayan taşınabilir şarj cihazını 1 yıldan fazla süredir kullandığını belirterek, bu tarz tehlikeli durumlara insanların maruz kalmaması için kullanım kılavuzunu iyi okumalarını istedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Bozoğlu, "Patlama nedeniyle evdeki iki çocuğum ve eşim de çok korktu. Parmağımı o şekilde görünce psikolojim de bozuldu. Kulaklarımda hala patlamanın sesi var. " ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşları da Münip Bozoğlu'nu ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
GÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandıGÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
patlama Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:04
İkindi
14:50
Akşam
17:16
Yatsı
18:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Tuna Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.