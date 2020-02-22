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Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı

GİRESUN HABERLERİ  | 22.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Giresun’da televizyon tamiri yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebeple uydu cihazı alev aldı.Giresun merkezde, Ünal Altun’a ait olan bir tamir atölyesinde şarjdaki uydu yön bulma cihazından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Giresun’da televizyon tamiri yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebeple uydu cihazı alev aldı.
Giresun merkezde, Ünal Altun’a ait olan bir tamir atölyesinde şarjdaki uydu yön bulma cihazından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. O sırada alet çantasını düzenleyen Altun, dumanların ardından alev alan uydu cihazını diğer elektronik aletlere sıçramasın diye çıplak elle alarak yere fırlattı. Usta Ünal Altun dükkan içerisinde yanmaya devam eden parçaları ayakkabılarıyla basarak söndürürken olay anı iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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Kitapçı Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
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