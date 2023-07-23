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ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU VE OYUNCULARI! Şark Bülbülü filmi nerede, kaç yılında çekildi?

23.07.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Şark Bülbülü filminde Ayşen Gruda, Osman Alyanak, İhsan Yüce, Zeki Sezer, Dündar Aydınlı, Bahri Ateş gibi önemli isimler yer aldı. Peki, Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şark Bülbülü filmi nerede, kaç yılında çekildi?

Şark Bülbülü filmi Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Sinema severler Şark Bülbülü filmine dair detayları sorguluyorlar. Şark Bülbülü filminde sevdiğini almak için başlık parasını denkleştirmeye çalışan Şaban, birden ünlenir. Gazinolarda Şaban Ballıses ismiyle ünlü olur ve sevdiği için biriktirmeye çalıştığı başlık parasını toplayarak köyüne geri döner.

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban’ın beşik kertmesi Hatice’ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban’ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul’da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul’da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

İhsan Yüce - Muhtar

Yadigar Ejder - Mazlum

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Ahmet Açan - Noter

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok - İmam

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.

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