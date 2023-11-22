Şark Bülbülü oyuncuları kimdir, konusu nedir? Şark Bülbülü filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Şark Bülbülü filminde Ayşen Gruda, Osman Alyanak, İhsan Yüce, Zeki Sezer, Dündar Aydınlı, Bahri Ateş gibi önemli isimler yer aldı. İşte Şark Bülbülü filmi hakkında detaylı bilgiler...

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban’ın beşik kertmesi Hatice’ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban’ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul’da çalışmak zorundadır. Sesi ile İstanbul’da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

İhsan Yüce - Muhtar

Yadigar Ejder - Mazlum

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Ahmet Açan - Noter

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok - İmam

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.





