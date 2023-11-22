Şark Bülbülü oyuncuları kimdir, konusu nedir? Şark Bülbülü filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Şark Bülbülü filminde Ayşen Gruda, Osman Alyanak, İhsan Yüce, Zeki Sezer, Dündar Aydınlı, Bahri Ateş gibi önemli isimler yer aldı. İşte Şark Bülbülü filmi hakkında detaylı bilgiler...
Başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban’ın beşik kertmesi Hatice’ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban’ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul’da çalışmak zorundadır. Sesi ile İstanbul’da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
Ayşen Cansev- Hatice
Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
Osman Alyanak- Haydar
Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
İhsan Yüce - Muhtar
Yadigar Ejder - Mazlum
Zeki Sezer - Plaj Doktoru
Yavuz Karakaş - Arap Cemal
Ahmet Açan - Noter
Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok - İmam
Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.