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Şarkıcı Aydilge konser sırasında baygınlık geçirdi

01.08.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aydilge konseri sırasında sevenlerini korkuttu. Yaz aylarında yoğun bir konser temposuyla çalışan 43 yaşındaki şarkıcı, sahnede sıcaktan bir anda bayıldı. Yere yığılan Aydilge'nin yardımına eşi Utku Barış Andaç yetişti.

Aydilge konser sırasında bir anda sahnede bayıldı. Ünlü şarkıcının imdadına kuliste bekleyen eşi Utku Barış Andaç ve sağlık ekipleri yetişti.

Popbizde'nin haberine göre, Andaç bir anda bayılan eşini kucaklayıp, götürünce konsere gelenlerden alkış topladı.

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AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979’da Kütahya’da doğdu. Türk şarkıcı, yazar ve radyo programcısıdır. 1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.

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Aydilge
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