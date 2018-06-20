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Şarkıcı Aydilge ile keman virtüözü Utku Barış Andaç evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aydilge ile keman virtüözü nişanlısı Utku Barış Andaç, Fenerbahçe Romantika'da yapılan düğünle evlendi.

Şarkıcı Aydilge ile keman virtüözü Utku Barış Andaç evlendi

Aydilge, uzun süredir bilikte olduğu nişanlısı Utku Barış Andaç'la dün Fenerbahçe Romantika'da dünyaevine girdi. Şarkıcı, modacı Hanse Altın imzalı, 17'nci yüzyıl Barok Dönemi'ne ait gelinlik giydi.

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'GEÇMİŞTE DE BİRLİKTEYDİK'
Aydilge daha önce yaptığı açıklamada "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
aydilge Utku Barış Andaç

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