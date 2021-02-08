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Şarkıcı Aynur Aydın: 14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum

08.02.2021 01:34 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Aynur Aydın: 14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Aynur Aydın bu defa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajıyla dikkat çekti. Aydın, paylaşımında, "14 Şubat için kiralık bir sevgili arıyorum" dedi.

Karantinada olduğu dönemde sıkça sütyenleriyle ilgili paylaşımlar yaparak adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü için isteğini dile getirdi.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Aydın yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 Şubat Sevgililer Günü için kiralık bir sevgili arıyorum" mesajını paylaştı.

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Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Aydın'a, kullanıcılardan binlerce beğeni geldi.

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