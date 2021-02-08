Şarkıcı Aynur Aydın: 14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum

Karantinada olduğu dönemde sıkça sütyenleriyle ilgili paylaşımlar yaparak adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü için isteğini dile getirdi.



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Aydın yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 Şubat Sevgililer Günü için kiralık bir sevgili arıyorum" mesajını paylaştı.

Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Aydın'a, kullanıcılardan binlerce beğeni geldi.

