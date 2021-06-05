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Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

05.06.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından paylaştığı video ile futbol yeteneklerini sergiledi. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda güzel şarkıcının top kontrolünün başarılı olduğunu ifade etti. Öte yandan, Fenerbahçeli olmasıyla tanınan başarılı şarkıcı futbol topuyla olan yeteneklerini sergilerken, Fenerbahçeli taraftarlar paylaştığı videonun altına, "Samatta'dan daha iyi" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan güzel şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

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DERYA ULUĞ FUTBOLDAKİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Sahnelerde görmeye alıştığımız Uluğ, bu kez futbol topu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Topu hiç düşürmeden uzun bir süre sektirmeyi başaran Uluğ, futbolda da yetenekli olduğunu gösterdi.

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Uluğ'un futbol şovu Twitter'da da gündem oldu. Konuyla ilgili olarak yorum yapan kullanıcılar, güzel şarkıcının top kontrolünün üst düzey olduğunu vurguladı. Bu paylaşımların ardından Derya Uluğ'un adı Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

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Fenerbahçeli olmasıyla tanınan başarılı şarkıcı futbol topuyla olan yeteneklerini sergilerken, Fenerbahçeli taraftarlar paylaştığı videonun altına, "Samatta’dan daha iyi" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Mbwana Samatta
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