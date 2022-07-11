Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Sesi ve şarkılarıyla son zamanların revaçta olan sanatçılarından biri olan Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden de oldukça ilgi görüyor. Instagram'da 1 milyon takipçisi olan şarkıcı, sahne kıyafetiyle takipçilerini büyüledi.

SÜTYENLE SAHNEYE ÇIKTI

Sık sık sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sütyeniyle sahneye çıkan Derya Uluğ o pozuyla yaklaşık 55 bin beğeni aldı.

Derya Uluğ'un o pozuna takipçilerinden, "Fizik deyince sen", "Ve Tanrı kadını yarattı", "Güzel kostüm" gibi yorumlar geldi.

Ünlü isim hem sahne pozları hem de kıyafetiyle dikkat çekiyor.

Cesur sahne kıyafetleri tercih eden 36 yaşındaki Uluğ, düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor.

İşte Derya Uluğ'un Instagram pozları...





