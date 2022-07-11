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Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

11.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadi Çal, Kanunlar Gibi, Sana Çıkıyor Yollar gibi parçaları seslendiren Derya Uluğ, sık sık sahne alarak hayranlarıyla buluşuyor. Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Uluğ, son kostümüyle göze çarptı.

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Sesi ve şarkılarıyla son zamanların revaçta olan sanatçılarından biri olan Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden de oldukça ilgi görüyor. Instagram'da 1 milyon takipçisi olan şarkıcı, sahne kıyafetiyle takipçilerini büyüledi.

SÜTYENLE SAHNEYE ÇIKTI

Sık sık sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Sütyeniyle sahneye çıkan Derya Uluğ o pozuyla yaklaşık 55 bin beğeni aldı.

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Derya Uluğ'un o pozuna takipçilerinden, "Fizik deyince sen", "Ve Tanrı kadını yarattı", "Güzel kostüm" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Ünlü isim hem sahne pozları hem de kıyafetiyle dikkat çekiyor.

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Cesur sahne kıyafetleri tercih eden 36 yaşındaki Uluğ, düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor.

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

İşte Derya Uluğ'un Instagram pozları...

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!

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Derya Uluğ
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