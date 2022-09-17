YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şarkıcı Emir Can İğrek Gaziantep'te konser verdi

Şarkıcı Emir Can İğrek Gaziantep'te konser verdi

17.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Emir Can İğrek Gaziantep'te konser verdi

GAZİANTEP (AA) - Şarkıcı Emir Can İğrek, Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Festival Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte Emir Can İğrek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla yan yana söyleyen Emir Can İğrek'e hayranları cep telefonların ışıklarını da açarak eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına sanatçıya üzerinde ismi yazılı bir tepsi baklava hediye etti.

Üçüncü günü tamamlanan festival yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi'ne katıldı: (2)Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi'ne katıldı: (2)
GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptıGÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı
Ümraniye'de bir kişi silahla yaralandıÜmraniye'de bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Emir Can İğrek konser

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:30
İkindi
16:00
Akşam
18:44
Yatsı
19:59
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.