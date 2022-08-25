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Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

25.08.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen İmam Hatip

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