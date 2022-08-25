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Şarkıcı Gülşen olayı nedir, gözaltı kararı mı verildi? Şarkıcı Gülşen, İmam Hatip Liseliler için ne dedi?

25.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen konser esnasında sahnede İmam Hatip Liseliler için söylediği sözler sebebiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcıya ilişkin, basında yer alan haberlerin ardından flaş bir gelişme yaşandı. 'Gözaltı kararı' haberlerinin ardından birçok kişi internette "Şarkıcı Gülşen olayı nedir, gözaltı kararı mı verildi?", "Şarkıcı Gülşen, İmam Hatip Liseliler için ne dedi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Şarkıcı Gülşen olayı nedir, gözaltı kararı mı verildi? Şarkıcı Gülşen, İmam Hatip Liseliler için ne dedi?

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatipliler ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle gündem oldu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de dahil olmak üzere açıklamalar peş peşe geldi. Peki, şarkıcı Gülşen olayı nedir, özaltı kararı mı verildi? Şarkıcı Gülşen, İmam Hatip Liseliler için ne dedi?

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ŞARKICI GÜLŞEN OLAYI NEDİR?

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konserdeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyulurken, o anlarda çekilen bir video ise sosyal medyada paylaşıldı. Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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ŞARKICI GÜLŞEN İÇİN GÖZALTI KARARI MI VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında, hakkında imam-hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

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Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

Şarkıcı Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi

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Gülşen İmam Hatip Lisesi İmam Hatip istanbul cumhuriyet başsavcılığı şarkıcı gülşen kıyafeti
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