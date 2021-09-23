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Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

23.09.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lerin başında seslendirdiği 'Adam Gibi Adam' şarkısıyla akıllarda kalan şarkıcı Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer Katmer' gibi şarkılarla 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Lara, estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi. Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara'nın değişimini görenler, şaşıp kaldı. İşte Lara'nın son hali:

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

ŞARKICI LARA KİMDİR?

Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara, 19 Mart 1979 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailenin kızı olan Lara, liseyi bitirdikten sonra Alanya'da hosteslik yaptı. Şarkıcının ilk albümü, 2003 yılında çıktı. 2005 yılında piyasaya sürdüğü 'Adam Gibi Adam' albümü, 100 bin sattı.

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

LARA'NIN ALBÜM VE ŞARKILARI

Işık (2003)
Adam Gibi Adam (2005)
Yadigar (2008)
Yolla (2010)
Maç Kaç Kaç (2014)
Bi Sana (2015) - Single
İhaneti Giymişsin (2017) - Single

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu


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