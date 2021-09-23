Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Bambaşka biri oldu

'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer Katmer' gibi şarkılarla 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Lara, estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi. Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara'nın değişimini görenler, şaşıp kaldı. İşte Lara'nın son hali:

ŞARKICI LARA KİMDİR?

Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara, 19 Mart 1979 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailenin kızı olan Lara, liseyi bitirdikten sonra Alanya'da hosteslik yaptı. Şarkıcının ilk albümü, 2003 yılında çıktı. 2005 yılında piyasaya sürdüğü 'Adam Gibi Adam' albümü, 100 bin sattı.

LARA'NIN ALBÜM VE ŞARKILARI

Işık (2003)

Adam Gibi Adam (2005)

Yadigar (2008)

Yolla (2010)

Maç Kaç Kaç (2014)

Bi Sana (2015) - Single

İhaneti Giymişsin (2017) - Single



