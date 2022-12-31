Şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında? Levent Yüksel yılbaşı gecesi Güldür Güldür konukları arasında!

Levent Yüksel, yılbaşı gecesi birçok ünlünün yer aldığı Güldür Güldür programında olacak. Zalim, Med Cezir, Ya Sonra gibi şarkıları seslendiren Levent Yüksel'in hayatı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

21 Ekim 1964 doğumlu Levent Yüksel 58 yaşındadır. 1990-1996 yılları arasında Sertab Erener ile evli kaldı. 2020 yılında ise Özlem Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Bugün adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünde tamamladı.

LEVENT YÜKSEL ALBÜMLERİ

1993: Med Cezir

1996: Levent Yüksel'in 2. CD'si

1998: Adı Menekşe

2000: Aşkla

2004: Uslanmadım

2006: Kadın Şarkıları

2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte)

2012: Topyekûn

2017: Hayatıma Dokunan Şarkılar

LEVENT YÜKSEL MÜZİK VİDEOLARI

1993: "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk"

1993: "Med Cezir"

1993: "Beni Bırakın"

1993: "Tuana"

1993: "Dedikodu"

1996: "Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim"

1996: "Zalim"

1996: "Karaağaç" (Sezen Aksu ile düet, Aksu videoda da yer aldı)

1997: "Bi' Daha (Kıvanch K. Versiyonu 1)"

1997: "İmkansız Aşk"

