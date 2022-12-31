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Şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında? Levent Yüksel yılbaşı gecesi Güldür Güldür konukları arasında!

31.12.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Levent Yüksel, 31 Aralık yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'un özel konukları arasında yer aldı. Bununla beraber Levent Yüksel hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Uğur Yüksel, Türk şarkıcı ve müzisyendir. İşte merak edilenler...

Şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında? Levent Yüksel yılbaşı gecesi Güldür Güldür konukları arasında!

Levent Yüksel, yılbaşı gecesi birçok ünlünün yer aldığı Güldür Güldür programında olacak. Zalim, Med Cezir, Ya Sonra gibi şarkıları seslendiren Levent Yüksel'in hayatı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında? Levent Yüksel yılbaşı gecesi Güldür Güldür konukları arasında!

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

21 Ekim 1964 doğumlu Levent Yüksel 58 yaşındadır. 1990-1996 yılları arasında Sertab Erener ile evli kaldı. 2020 yılında ise Özlem Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Bugün adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünde tamamladı.

Şarkıcı Levent Yüksel kimdir, kaç yaşında? Levent Yüksel yılbaşı gecesi Güldür Güldür konukları arasında!

LEVENT YÜKSEL ALBÜMLERİ

1993: Med Cezir
1996: Levent Yüksel'in 2. CD'si
1998: Adı Menekşe
2000: Aşkla
2004: Uslanmadım
2006: Kadın Şarkıları
2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte)
2012: Topyekûn
2017: Hayatıma Dokunan Şarkılar

LEVENT YÜKSEL MÜZİK VİDEOLARI

1993: "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk"
1993: "Med Cezir"
1993: "Beni Bırakın"
1993: "Tuana"
1993: "Dedikodu"
1996: "Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim"
1996: "Zalim"
1996: "Karaağaç" (Sezen Aksu ile düet, Aksu videoda da yer aldı)
1997: "Bi' Daha (Kıvanch K. Versiyonu 1)"
1997: "İmkansız Aşk"

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