Şarkıcı Simge Sağın bikinisiyle sere serpe poz verdi! "Manzara harika"

Şarkılarıyla dinleyicilerin diline dolanan Simge Sağın, tatil pozlarına tam gaz devam ediyor. İddialı sahne kıyafetleriyle büyüleyen Sağın, bikinili pozuyla olay oldu.

SERE SERPE POZ!

Simge Sağın kariyeriyle olduğu kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

Tatil molası veren Sağın, soluğu serin sularda aldı.

Ünlü güzel bikinisiyle sere serpe poz verdi.

Sağın'ın o pozuna, "Manzara harika", "Muhteşem" gibi yorumlar geldi.

40 yaşındaki Simge Sağın, fiziği ve görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

İşte Simge Sağın'ın Instagram pozları...





