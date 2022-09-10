Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Beğeni yağmuruna tutuldu

41 yaşındaki Simge Sağın son zamanlarda sahne kıyafetleriyle bir hayli konuşuldu. Birbirinden iddialı sahne kıyafetleriyle dinleyicilerle buluşan Simge Sağın, bu defa ayna pozuyla olay yarattı.
Simge Sağın derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.
Ünlü şarkıcının o pozu beğeni yağmuruna tutuldu.
Birden fazla hit parçayı seslendiren Sağın, gündemden düşmüyor.
Bu yaz sahnede sık sık hayranlarıyla buluşan Sağın, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
İşte Sağın'ın sosyal medya pozlarından bazıları...
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