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Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

31.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık sahne alarak hayranlarıyla temas kuran Simge Sağın kariyerinde oldukça aktif. Konser vermeye devam eden başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabını genellikle iş için kullanıyor. Konserden kesitleri takipçileriyle sık sık paylaşan şarkıcı, bu defa cesur pozuyla olay oldu.

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Cesur sahne kıyafetleriyle sık sık olay olan şarkıcı, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE YAKTI GEÇTİ

Simge Sağın zaman zaman cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

İş gereği verdiği derin göğüs dekolteli poz Instagram'ı yaktı geçti.

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

O poza, "Lütfen ateş etmeyin", "Anasayfama bomba düştü" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

41 yaşındaki Simge Sağın İstanbul Teknik Üniversitesini tamamladı.

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

2011 yılından beri müzik piyasasında aktif olarak yer alıyor.

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

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