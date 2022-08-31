Şarkıcı Simge Sağın derin göğüs dekoltesiyle yaktı geçti!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Cesur sahne kıyafetleriyle sık sık olay olan şarkıcı, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Simge Sağın zaman zaman cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.
İş gereği verdiği derin göğüs dekolteli poz Instagram'ı yaktı geçti.
O poza, "Lütfen ateş etmeyin", "Anasayfama bomba düştü" gibi yorumlar geldi.
41 yaşındaki Simge Sağın İstanbul Teknik Üniversitesini tamamladı.
2011 yılından beri müzik piyasasında aktif olarak yer alıyor.
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