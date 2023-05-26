MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Simge Sağın fit vücuduyla tatil pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Şarkıcı Simge Sağın fit vücuduyla tatil pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

26.05.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Şarkıcı Simge Sağın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Yorucu sahne programlarının ardından dinlenmeye çekilen şarkıcı tatilde fit vücuduyla verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Simge Sağın'ın takipçileri o paylaşımlara kayıtsız kalamadı.

Şarkıcı Simge Sağın fit vücuduyla tatil pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Hem şarkıları hem de cesur pozlarıyla dikkat çeken Simge Sağın Instagram hesabını epey aktif kullanıyor.

Tatil sezonunu açan sanatçı soluğu Alaçatı'da aldı. Tatilde kameralar karşısına geçen Simge Sağın fit vücuduyla pozlar verdi. Sağın'ın takipçilerinden yorum yağdı.

Snapinsta.app_328760568_1253929705504468_6295255828306215444_n_1024

Son zamanlarda Galatasaray taraftarının dilinden düşmeyen Simge'nin Aşkın Olayım şarkısı her Icardi gol attığında çalmaya başlıyor.

Snapinsta.app_340334815_3316614821984077_7950172592262018706_n_1024

Icardi ile hakkında çıkan iddialara sert yanıt veren Simge Sağın'ın neredeyse tüm paylaşımlarına Icardi hakkında yorumlar yapılıyor.

TATİLDEN POZLARINI PAYLAŞTI

349472500_141741678900090_9010374772272858839_n

41 yaşındaki şarkıcı Alaçatı'ya tatile çıktı.

348875450_1424485588386187_608992659976586340_n

Kameralara poz veren sanatçının fit vücudu dikkat çekti.

349239015_240830658553683_363137262867822822_n

İddialı sahne tarzıyla dikkat çeken Simge tatilde de cesur pozlar verdi.

349138301_1699716533801159_8569509605459324351_n

Beyaz mayo tercih eden Sİmge hasır şapkasıyla yüzünü gizledi.

348860448_147276364928823_6394048488980002486_n

Simge Sağın'ın tatilden pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

349242415_916595619447069_3732372861768616012_n

Ünlü sanatçının takipçilerinden, "Aşkın olayım", "Barbie", "Bebek", "Ama nasıl güzel kadın", "Yandı yıkıldı buralar", "Icardi çıldırdı", Maşallah sana" gibi yorumlar geldi.

349093698_1299344054349857_2016790868465137047_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pelin Öztekin'den Icardi itirafı: "Wanda olmasaydı düşünürdüm"Pelin Öztekin'den Icardi itirafı: "Wanda olmasaydı düşünürdüm"
Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dediKalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi
"Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler"Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz" deyip ekledi! Olay sözler
Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın Instagram Mauro Icardi galatasaray simge yaşında

En Çok Okunan Haberler

HDP'li Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ'a sert sözler!

HDP'li Pervin Buldan'dan Ümit Özdağ'a sert sözler!

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum'

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum'

Kadınlar tuvaletinde iğrenç iddia! Suçüstü yakalandı, canını zor kurtardı

Kadınlar tuvaletinde iğrenç iddia! Suçüstü yakalandı, canını zor kurtardı

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

İki Balkan ülkesi arasında gerginlik tırmandı!

İki Balkan ülkesi arasında gerginlik tırmandı!

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.