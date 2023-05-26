Şarkıcı Simge Sağın fit vücuduyla tatil pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Hem şarkıları hem de cesur pozlarıyla dikkat çeken Simge Sağın Instagram hesabını epey aktif kullanıyor.

Tatil sezonunu açan sanatçı soluğu Alaçatı'da aldı. Tatilde kameralar karşısına geçen Simge Sağın fit vücuduyla pozlar verdi. Sağın'ın takipçilerinden yorum yağdı.

Son zamanlarda Galatasaray taraftarının dilinden düşmeyen Simge'nin Aşkın Olayım şarkısı her Icardi gol attığında çalmaya başlıyor.

Icardi ile hakkında çıkan iddialara sert yanıt veren Simge Sağın'ın neredeyse tüm paylaşımlarına Icardi hakkında yorumlar yapılıyor.

TATİLDEN POZLARINI PAYLAŞTI

41 yaşındaki şarkıcı Alaçatı'ya tatile çıktı.

Kameralara poz veren sanatçının fit vücudu dikkat çekti.

İddialı sahne tarzıyla dikkat çeken Simge tatilde de cesur pozlar verdi.

Beyaz mayo tercih eden Sİmge hasır şapkasıyla yüzünü gizledi.

Simge Sağın'ın tatilden pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Ünlü sanatçının takipçilerinden, "Aşkın olayım", "Barbie", "Bebek", "Ama nasıl güzel kadın", "Yandı yıkıldı buralar", "Icardi çıldırdı", Maşallah sana" gibi yorumlar geldi.





