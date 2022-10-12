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Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi

12.10.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yıldız Tilbe Bursa'da konser verdi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Bursa'da sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser alanının kapısında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.

Alana giremeyen vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.

Tilbe, "Delikanlım", "Çabuk Olalım Aşkım", "Vazgeçtim" şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Tilbe ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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