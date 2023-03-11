Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor ya da Kanal D yayın akışını inceliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de Kanal D yayın akışında yer almıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler programı 11 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.

Şarkılar Bizi Söyler programının yayın saatinde 'Veda Mektubu' isimli dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI! 11 MART 2023 CUMARTESİ

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)

00:45 Yargı

03:30 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken



