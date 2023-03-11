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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

11.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programının bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) Kanal D'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu program 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ekrana gelmedi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, 11 Mart 2023 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mart 2023 Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor ya da Kanal D yayın akışını inceliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de Kanal D yayın akışında yer almıyor.

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler programı 11 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yer almıyor.

Şarkılar Bizi Söyler programının yayın saatinde 'Veda Mektubu' isimli dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

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ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Şarkılar Bizi Söyler programının ne zaman yayınlanacağı kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI! 11 MART 2023 CUMARTESİ

07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)
00:45 Yargı
03:30 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

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Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can

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