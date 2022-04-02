Şarkılar Bizi Söyler 2 Nisan Cumartesi günü bomba gibi bölümle ekranlarda olacak. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın bu haftaki konukları merak konusu oldu. Bu kapsamda Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 1 Nisan 2022 konukları kimler oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Programa ilişkin detaylar haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Bedia Akartürk, Orhan Ölmez, Sümer Ezgü ve Grup Laçin'dir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2 NİSAN CUMARTESİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümü için konsept "Türk Halk Müziği" olarak belirlendi. Bedia Akartürk, Orhan Ölmez, Sümer Ezgü ve Grup Laçin'in konuk olduğu programda müzik şöleni olacak.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu.

Bedia Akartürk, Türk Halk Müziği sanatçısıdır.

Ünlü isim, müziğe İzmir Ödemiş ilçesinde başlamış ardından da yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda 9 sene çalışmıştır. Sonrasında Ankara Radyosuna geçmiştir.

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk'ün şarkıları ve albümleri:

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

Orhan Ölmez 1 Mayıs 1978 yılında Manavgat'ta doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucudur. Annesi Hemşirelik, babası ise Meteoroloji Müdürlüğü yapmıştır.

Hem annesinin hem debabasının meslekleri gereği çocukluk yılları Antalya, Tokat, Sivas gibi şehirlerde geçmiştir. Orhan Ölmez 10 yaşında iken babasını yitirmiş daha sonra annesi ve kız kardeşiyle birlikte Manisa Turgutlu’ya yerleşmişlerdir. Daha sonra Lise eğitimi ve Üniversite eğitimi için İzmir’e giden Orhan Ölmez müzik ile babasının hediye ettiği bağlama sayesinde tanışmış ardından türkülerle kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunu Orhan Ölmez baba tarafından aslen Sivas Kangal, anne tarafından ise aslen Manisa Turgutlu’ludur.

GRUP LAÇİN KİMDİR?

Grup Laçin, 1991 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek,1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım,2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 üyeden oluşmaktadır.

Solist : Hakan Alkar

Bağlama vokal : Ali Abacı

Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Davul : Timur Ümüt

Bas gitar : Alaskar Abbasov

Klarnet : Serkan Çağrı

Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Albümler

Türküden Sevgiye (1994)

Doğaçlama Yürek (1996)

Bekar Gezelim (1998)

Sevdalım (2000)

Ayşelerin Ayşesi (2002)

Laçin (2004)

Şinanari (2007)

Samsak Döveci (2013)

Ödülleri

Türkiye'nin en iyi Grubu Ödülü (1998, Altın Kelebek)

Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü (1998, Magazin Gazetecileri Derneği)



