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Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

29.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Programın izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler saat 20:00’de başlayacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler’in bu akşam 55. bölümü yayınlanacak. Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici 10. Yıl Marşı’nı okuyacak. İşte 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında Fatih Kısaparmak, Şebnem Kısaparmak, Kaan Kısaparmak bulunuyor.
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Fatih Kısaparmak Şarkıları" söylenecek. Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra, yeni albümüyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşk İksiri
15:45 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Yanlış Nedenler

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