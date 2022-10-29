Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler’in bu akşam 55. bölümü yayınlanacak. Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici 10. Yıl Marşı’nı okuyacak. İşte 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında Fatih Kısaparmak, Şebnem Kısaparmak, Kaan Kısaparmak bulunuyor.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Fatih Kısaparmak Şarkıları" söylenecek. Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra, yeni albümüyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Aşk İksiri

15:45 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:00 Yanlış Nedenler

