Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler’in bu akşam 55. bölümü yayınlanacak. Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici 10. Yıl Marşı’nı okuyacak. İşte 29 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları
Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında Fatih Kısaparmak, Şebnem Kısaparmak, Kaan Kısaparmak bulunuyor.
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Fatih Kısaparmak Şarkıları" söylenecek. Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra, yeni albümüyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşk İksiri
15:45 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Yanlış Nedenler