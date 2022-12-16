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Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var ? İşte 17 Aralık Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

16.12.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta da ünlü isimler yer alıyor. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen programın sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendiriciler üstleniyor. Peki, 17 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var ? İşte 17 Aralık Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile belli oldu. 17 Aralık Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de başlayacak olan programda etnik şarkılar seslendirilecek. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Resul Dindar da yer alıyor. İşte tüm konuklar

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Resul Dindar, Azerin, Züleyha, Samida ve İmran Salkan yer alıyor. Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümde "Etnik Şarkılar" konseptiyle yöre yöre şarkılar seslendirilecek.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası 2

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