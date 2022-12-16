Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var ? İşte 17 Aralık Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile belli oldu. 17 Aralık Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de başlayacak olan programda etnik şarkılar seslendirilecek. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Resul Dindar da yer alıyor. İşte tüm konuklar
Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Resul Dindar, Azerin, Züleyha, Samida ve İmran Salkan yer alıyor. Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümde "Etnik Şarkılar" konseptiyle yöre yöre şarkılar seslendirilecek.
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası 2