Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var ? İşte 17 Aralık Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu yayınlanan fragman ile belli oldu. 17 Aralık Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de başlayacak olan programda etnik şarkılar seslendirilecek. Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Resul Dindar da yer alıyor. İşte tüm konuklar

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta Resul Dindar, Azerin, Züleyha, Samida ve İmran Salkan yer alıyor. Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümde "Etnik Şarkılar" konseptiyle yöre yöre şarkılar seslendirilecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası 2



