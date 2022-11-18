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Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

18.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. Programda bu hafta "Şahane Şarkılar" konsepti yaşanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları merak ediliyor. 19 Kasım Kanal D yayın akışına göre Şarkılar Bizi Söyler cumartesi akşamı 20:00’de ekrana gelecek. Programda bu hafta eğlenceli dakikalar yaşanacak. İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde "Şahane Şarkılar" konsepti yaşanacak. 19 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Bendeniz, Buray ve İlker Ayrık oluyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Ölümcül Hata

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