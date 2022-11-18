Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları merak ediliyor. 19 Kasım Kanal D yayın akışına göre Şarkılar Bizi Söyler cumartesi akşamı 20:00’de ekrana gelecek. Programda bu hafta eğlenceli dakikalar yaşanacak. İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde "Şahane Şarkılar" konsepti yaşanacak. 19 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Bendeniz, Buray ve İlker Ayrık oluyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Ölümcül Hata

