Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları merak ediliyor. 19 Kasım Kanal D yayın akışına göre Şarkılar Bizi Söyler cumartesi akşamı 20:00’de ekrana gelecek. Programda bu hafta eğlenceli dakikalar yaşanacak. İşte 19 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları
Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde "Şahane Şarkılar" konsepti yaşanacak. 19 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Bendeniz, Buray ve İlker Ayrık oluyor.
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Ölümcül Hata