YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

30.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş tescilli kilimlerin yaşatılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2019'da Şarkışla Kaymakamlığı'nın girişimleri ile tescillenen birbirinden farklı desenlere sahip kilimlerin üretimi, açılan kurslarla yaygınlaştırılıyor.

Çeşitli ölçülerde ahşap veya metal tezgahlarda, çözgü ve atkıda yün iplik kullanılan, ağırlıklı geometrik desenlerin simetrik dokunduğu Şarkışla kiliminde bitki ve hayvan sembolleri elle dokunuyor, al, mavi, yeşil, siyah ve turuncu renkler tercih ediliyor.

Düz ve sicim olmak üzere iki teknikte dokunan Şarkışla kilimi, altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz, koçboynuzu, kurtağzı, pıtırak, nazarlık, suyolu gibi desenlerle isimlendiriliyor.

Yöre adı ile ünlenmiş folklor ürünü olan Şarkışla kilimi, desen zenginliği ve dokuma tekniği ile üretiminde ustalık gerektiriyor.

Şarkışla Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kurslarda yaşatılan kilimler, sipariş üzerine dokunarak sahiplerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Şarkışla kiliminin yüzyıllar öncesine uzanan önemli bir kültür olduğunu belirtti.

Bu kültürel değerin yeni nesillere aktarılması için İŞKUR desteği ile kilim kursu açtıklarını aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Birkaç dönemdir 20 kursiyerimiz burada eğitim alıyor ve Şarkışla kilimini öğreniyor. Şarkışla kilimi Osmanlı döneminde de çok önemli bir değere sahipti. Araştırmalarımız sonrası biz bu değeri öğrendikten sonra tescil işlemlerine başladık. Şarkışla kilimine coğrafi işaret alarak tescil ettirdik ve şu anda Şarkışla kiliminin yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması maksadı ile bu şekilde atölyemizde kurslar düzenliyoruz. Kursiyerlerimize hem ek gelir oluyor hem de bunun biraz daha ticarileşmesini sağlamak için katkı sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!
Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandıSivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:27
İkindi
15:46
Akşam
18:24
Yatsı
19:42
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.