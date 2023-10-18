Sarmaşık Zamanı'nın yıldızları Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun Cannes pozları olay oldu! Aralarındaki boy farkı sosyal medyayı salladı

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna'nın paylaştığı, Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarıdan MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı. Ünlü isimlerin Cannes pozları sosyal medyayı salladı.

Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna düzenlenen galada şıklıklarıyla beğeni topladı. 1.95 boyundaki Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü isimlerin birlikte pozlarına; 'Onur mu çok uzun Burçin mi çok kısa?', 'Uzak mesafe ilişkisi gibi', 'Uyum sıfır', 'Boy farkı şaka mı?', 'Borçlarım ve maaşım' gibi yorumlar yapıldı.





