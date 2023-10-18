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Sarmaşık Zamanı'nın yıldızları Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun Cannes pozları olay oldu! Aralarındaki boy farkı sosyal medyayı salladı

18.10.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna'nın başrolünü paylaştığı Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarıdan MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı. Dizinin başrol oyuncularının Cannes pozları olay oldu. Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun arasındaki boy farkı sosyal medyayı salladı.

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna'nın paylaştığı, Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarıdan MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı. Ünlü isimlerin Cannes pozları sosyal medyayı salladı.

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Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna düzenlenen galada şıklıklarıyla beğeni topladı. 1.95 boyundaki Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü isimlerin birlikte pozlarına; 'Onur mu çok uzun Burçin mi çok kısa?', 'Uzak mesafe ilişkisi gibi', 'Uyum sıfır', 'Boy farkı şaka mı?', 'Borçlarım ve maaşım' gibi yorumlar yapıldı.

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Burçin Terzioğlu Onur Tuna burçin boy farkı

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