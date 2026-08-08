Mine Tugay nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Yorum yağdı

'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını', 'Can Borcu' gibi birçok projede yer alan Mine Tugay, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle sık sık adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu, bir kez daha Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Tugay bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Instagram hesabından 1997 yılında çekilen ve 19 yaşındaki halini paylaşan Tugay, gönderisine "İnanılmaz" ve "30 sene önce" notlarını düşerek melek emojisi ekledi.

Siyah saçları ve dönemin makyaj stiliyle dikkat çeken oyuncunun gençlik hali kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ünlü isme sosyal medyada; 'büyük değişim','Çok hoşmuş 19 yaşındaki hali', 'Şimdiki hali daha güzel', 'Eskiden daha yaşlıymış' gibi yorumlar yapıldı.