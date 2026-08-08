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Mine Tugay nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Yorum yağdı

Yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından 1997 yılına ait nostaljik bir karesini paylaştı. Yaklaşık 30 sene önceki haliyle hayranlarını geçmişe götüren ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Mine Tugay nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını', 'Can Borcu' gibi birçok projede yer alan Mine Tugay, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle sık sık adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu, bir kez daha Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Tugay bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Mine Tugay nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Yorum yağdı 1

Instagram hesabından 1997 yılında çekilen ve 19 yaşındaki halini paylaşan Tugay, gönderisine "İnanılmaz" ve "30 sene önce" notlarını düşerek melek emojisi ekledi.

Mine Tugay nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Yorum yağdı 2

Siyah saçları ve dönemin makyaj stiliyle dikkat çeken oyuncunun gençlik hali kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ünlü isme sosyal medyada; 'büyük değişim','Çok hoşmuş 19 yaşındaki hali', 'Şimdiki hali daha güzel', 'Eskiden daha yaşlıymış' gibi yorumlar yapıldı.

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Mine Tugay
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