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Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

EDİRNE HABERLERİ  | 09.11.2020 10:52 | Son Güncelleme

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 4 kişinin olduğu balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasına devam ediliyor.

Bölgede 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinden oluşan ekip, Saros Körfezi açıklarında kaybolan amatör balıkçılar Hasan Soydan ve Kemal Abay'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizdeki aramaların yanı sıra su altını da radar ve su altı görüntüleme cihazıyla tarıyor.

Enez Limanı'nda ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Kaybolan kişilerin aileleri de sahildeki endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Hastanede tedavileri devam eden teknedeki diğer iki kişi Murat Erden ve Uğur Soydan'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmış, teknede bulunanlardan Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmış, Uğur Soydan ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

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