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Saros Körfezi'ndeki su sorununu çözecek projenin saha çalışması başladı

16.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Saros Körfezi'ndeki su sorununu çözecek projenin saha çalışması başladı

EDİRNE (AA) - Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahilinde yaşanan su sorununu çözüme kavuşturacak projenin saha çalışmalarına başlandı.

Keşan Belediyesince yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmanın ekipleri, Kocaali köyüne iş makineleriyle geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurban kesilmesinin ardından başlatılan proje çalışmasını inceledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, yerli yabancı çok sayıda turist çeken Erikli sahilinde su sorununun çözüleceğine inandığını söyledi.

Kocaali köyünden Erikli sahiline su getirecek çalışmalara başladıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır beklenen projeyi hayata geçiriyoruz. Hayırlısıyla tesis için ilk kazmamızı vurduk. Kocaali köyünde bulunan kuyulara enerji nakil hattı, su depoları, paket arıtma tesisi inşa edilerek, Erikli köyünde yapılacak su deposuna kadar 22 kilometrelik terfi hattı yapılacak. Tesisten 22 kilometrelik hatla Erikli köyü sahiline su aktarılacak. Projenin tamamlanma süresi 180 gün. Eğer hava koşulları müsaade ederse yaz başlamadan projeyi tamamlamış olacağız"

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