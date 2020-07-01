Saros sahilleri uğur böcekleri ile kırmızıya büründü

Saros Körfezi, uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Saros Körfezi’ne kıyısı olan Edirne’nin Enez ve Keşan sahillerinde nüfuslarında patlama yaşanan uğur böcekleri, evleri ve iş yerlerini istila etti. Toplandıkları alanlarda kırmızı bir örtü gibi görülen bu sevimli ve zararsız böcekleri gören vatandaşlar ise, telefonları ile çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Yuvalarından çıkarak sahildeki hakim rüzgarın etkisiyle bir yere gidemeyen uğur böceklerinin beslenme dönemlerinde çevreye bu şekilde dağıldıkları ve zarar vermeden zamanla bir süre sonra bölgeyi terk ettikleri biliniyor.



