YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Saros sahilleri uğur böcekleri ile kırmızıya büründü

Saros sahilleri uğur böcekleri ile kırmızıya büründü

EDİRNE HABERLERİ  | 01.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Saros Körfezi, uğur böceklerinin istilasına uğradı.Saros Körfezi’ne kıyısı olan Edirne’nin Enez ve Keşan sahillerinde nüfuslarında patlama yaşanan uğur böcekleri, evleri ve iş yerlerini istila etti.

Saros sahilleri uğur böcekleri ile kırmızıya büründü

Saros Körfezi, uğur böceklerinin istilasına uğradı.
Saros Körfezi’ne kıyısı olan Edirne’nin Enez ve Keşan sahillerinde nüfuslarında patlama yaşanan uğur böcekleri, evleri ve iş yerlerini istila etti. Toplandıkları alanlarda kırmızı bir örtü gibi görülen bu sevimli ve zararsız böcekleri gören vatandaşlar ise, telefonları ile çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Yuvalarından çıkarak sahildeki hakim rüzgarın etkisiyle bir yere gidemeyen uğur böceklerinin beslenme dönemlerinde çevreye bu şekilde dağıldıkları ve zarar vermeden zamanla bir süre sonra bölgeyi terk ettikleri biliniyor.

Saros sahilleri uğur böcekleri ile kırmızıya büründü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:36
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:52

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Mehmet Ay Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Gölemen Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı

Edirne'de girdiği süs havuzundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.