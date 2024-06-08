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  4. Sarp Akkaya ile Aziz Yıldırım cephesi arasında küfürlü tartışma çıktı!

Sarp Akkaya ile Aziz Yıldırım cephesi arasında küfürlü tartışma çıktı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 14:13
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek kongre alanından ayrılmıştı. O anlarda ünlü oyuncu Sarp Akkaya ile Aziz Yıldırım'ı destekleyenler arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan Divan Başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim" dedi ve stattan ayrıldı.

TRİBÜNLER DE OLAYA DAHİL OLDU

Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe Kongresi’nde Aziz Yıldırım'ın destekçileriyle tartışma yaşadı. Küfürlerin havada uçuştuğu o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

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Aziz Yıldırım Sarp Akkaya fenerbahçe
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