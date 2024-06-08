Sarp Akkaya ile Aziz Yıldırım cephesi arasında küfürlü tartışma çıktı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan Divan Başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim" dedi ve stattan ayrıldı.

TRİBÜNLER DE OLAYA DAHİL OLDU

Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe Kongresi’nde Aziz Yıldırım'ın destekçileriyle tartışma yaşadı. Küfürlerin havada uçuştuğu o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.





