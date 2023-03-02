Sarp Apak 'Çok üzgünüz' diyerek acı haberi paylaştı! 'Tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Ünlü isimler depremzedeler için ilk günden beri seferber oldular. Bu isimlerden biri de Sarp Apak oldu.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sarp Apak, eşi Bengisu Apak ve oğlu Güney'le birlikte Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"BİR ŞEKİLDE HAYATA DEVAM EDİYORUZ"

Gazetecilerle sohbet eden Apak, "Şu an hepimiz gibi değişik bir hayatımız var. Yemek yedik, evimize gidiyoruz şimdi. Bir şekilde hayata devam ediyoruz" dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sarp Apak, "Benim ailem de Hataylı ve Adanalı. Birinci çemberden bizde kayıp yok ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrar bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir" ifadelerini kullandı.

