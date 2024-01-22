Sarp Sınır Kapısı'nda 2023'te 341 kaçakçılık olayı önlendi

AA muhabirinin, Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı verilere göre, sınır kapısından, geçen yıl 6 milyon 161 bin 289 yolcu geçiş yaptı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 341 kaçakçılık girişiminin engellendiği Sarp'ta, 1 milyar 79 milyon 396 lira değerinde ürün ele geçirildi.

Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) haklarında yakalama kararı bulunan 1564 kişi, yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı'nda, 11 göçmen kaçakçılığı girişiminin de önlendiği kaydedildi.

