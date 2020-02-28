Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kuruluyor

"Bakanlığımızın talimatlarıyla Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Bugün iki tanesini kurduk, yarın ise geri kalanları kuracağız. Önlemler kapsamında sınır kapsında sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alarak bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz."

Sarp Sınır Kapısı'nda da sahra hastaneleri kurulduğunu ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

Akalın, riskli vatandaşları, en yakın noktada izole edip onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacında olduklarını aktardı.

Süreci en iyi şekilde atlatacaklarını dile getiren Akalın, "Yaklaşık 40 ülkeye sıçramış olan koronavirüs, alınan önlemler sayesinde şu ana kadar ülkemize gelmedi. İnşallah da gelemez ama biz her şeye hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akalın, 100 yatak kapasiteli olması planlanan sahra hastanelerinde ilk aşamada herhangi bir vakaya rastlanmadığı için 5 kişilik personelin çalışacağını, ihtiyaç duyulması halinde sayının artırılacağını sözlerine ekledi.

