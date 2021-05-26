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Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı botoks malzemesi ile saat ele geçirildi

26.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı botoks malzemesi ile saat ele geçirildi

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ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 94 botoks malzemesi ile 150 saat ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türkiye vatandaşı H.M'nin kullandığı tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada, 94 botoks malzemesi ele geçirildi.

Ekipler, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı M.B'nin kullandığı tırda da şüphe üzerine yaptıkları aramada, aracın dorsesinin yemek dolabı kısmında çeşitli markalarda gümrük kaçağı 150 saat ele geçirdi.

H.M. ve M.B. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

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