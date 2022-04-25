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Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi

25.04.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'dan yurda giriş yapan minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girmek üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüsün durumundan şüphelendi.

Ekiplerce X-ray cihazına çekilen minibüste yapılan aramada aracın yakıt deposu ile yolcu ve şoför koltuklarının arasına gizlenmiş 103 kilo 800 gram kaçak bal ele geçirildi.

Aracın orijinal deposunda motorin bulunmadığı fark eden ekipler, akaryakıt ihtiyacının silecek suyu deposuna yapılan özel tertibatla karşılandığını belirledi.

Sürücü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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