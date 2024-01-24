Sarp Sınır Kapısı'ndan 2023'te 6 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu

Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapılabilmesi nedeniyle vatandaşların yurt dışı gezileri için en çok tercih ettiği kapılar arasında yer alıyor.

AA muhabirinin, Sarp Mülki İdare Amirliği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı, geçen yıl 8 milyon 601 bin 120 yolcunun kullandığı Habur ile 8 milyon 26 bin 457 kişinin geçiş yaptığı Kapıkule'den sonra en fazla yolcu geçişinin yaşandığı üçüncü kara hudut kapısı oldu.

Sarp'tan 3 milyon 89 bin 988 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, 3 milyon 171 bin 301 yolcu da yurt dışına çıktı.

Sınır kapısından geçen yolcu sayısı 2022'ye oranla yüzde 23,71 arttı. Geçiş yapanların 2 milyon 574 bin 484'ünü Türk vatandaşları, 3 milyon 686 bin 805'ini de yabancı uyruklular oluşturdu.

Günlük ortalama 17 bin 154 yolcu ile 3 bin 231 aracın geçiş yaptığı sınır kapısını en fazla kullanan yabancı ülke vatandaşları arasında Gürcüler birinci, Ukraynalılar ikinci, Türkmenistanlılar ise üçüncü sırada yer aldı.

Sınır kapısından geçen yıl 370 bin 647 giriş, 438 bin 147 çıkış olmak üzere 808 bin 794 araç geçiş yaptı. Araç geçişlerindeki artış 2022'ye oranla yüzde 11 oldu.

Araç geçişlerinin 388 bin 496'sını kamyon ve tırlar, 37 bin 229'unu otobüsler, 383 bin 69'unu da otomobiller oluşturdu.

YOĞUNLUK TİCARET HACMİNİ DE ARTIRDI

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, AA muhabirine, Sarp'ın, Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapısı olduğunu söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın, bölgenin önemli bir lojistik merkezi haline geldiğini belirten Demircioğlu, tır yoğunluğunun da her geçen gün daha çok arttığını ifade etti.

Sahil kentinde olması ve coğrafi özellikleri nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'nın bölgedeki diğer kapılara göre daha avantajlı olduğuna ve daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Demircioğlu, "Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası uluslararası plakalara sahip nakliye sektörünün temsilcileri de bu kapıyı kullanıyor. Kapıdan geçen tırların yüzde 65'i uluslararası plakalara sahip, yüzde 35'i Türk plakalara ait. Bunun sebeplerinin başında ihracattaki artış ve Rusya-Ukrayna Savaşı geliyor." dedi.

Demircioğlu, yoğunluğun ticaret hacmini de beraberinde getirdiğinin altını çizerek, "2022'de 900 milyon lira civarında olan ihracat rakamımız, 2023 yıl sonu itibarıyla 1 milyar 345 milyon lira oldu. Öngörümüz bu rakamların daha da yukarılara çıkacağı yönündedir." diye konuştu.

Sınır bölgesinde bavul ticareti olarak adlandırılan ticaretin mikro anlamda bölge ekonomisine hareketlilik getirdiğini vurgulayan Demircioğlu, "Turistlerin Türkiye'den tekstil ve gıda konusunda talepleri var. Kemalpaşa, tekstil ticaretinin yoğunluğuyla tekstil şehri görünümünü almış durumda. Biz de bunu halka istihdam olarak yansıtmanın gayretindeyiz. İlçeye tekstil atölyeleri konuşlandırarak kadın istihdamını artıracak çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demircioğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yolcu yoğunluğunun nedeninin vize ve pasaporta ihtiyaç duyulmadan geçişlerin kimlikle yapılabilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar tatil günlerini değişik yerlerde geçirmek düşüncesiyle sosyal yapısı ve geçiş kolaylığını fırsat bilerek yurt dışı olarak Gürcistan'ı ve özellikle de Batum'u tercih ediyorlar. Kültürel farklılıkları görmek istiyorlar. Bu zaman zaman aşırı yoğunluğa neden oluyor. Bunu en son yılbaşı akşamı yaşadık, aşırı bir yoğunluk vardı."

Demircioğlu, Hopa ve Kemalpaşa'nın turizm teşvik bölgesine dahil edilmesi durumunda, bölgede sınır hareketliliğinden daha çok ekonomik gelir elde edilebileceğini sözlerine ekledi.

