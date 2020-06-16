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Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 ayda 1 milyon 55 bin 214 kişi geçti

ARTVİN HABERLERİ  | 16.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 ayda 1 milyon 55 bin 214 kişi geçti

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2020 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 55 bin 214 kişi geçiş yaptı.

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'ta karşılıklı olarak yaya trafiğine kapatılan Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen geçişler, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı.

Kapıdan Ocak-Mayıs 2020'de 524 bin 395 giriş, 530 bin 819 çıkış olmak üzere 1 milyon 55 bin 214 geçiş oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 74 bin 916 çıkış, 965 bin 235 giriş olmak üzere toplam 2 milyon 40 bin 151 kişi geçiş yapmıştı.

Geçiş yapanların 330 bin 617'sinin Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.

- Tır ve kamyon geçişleri arttı

Yılın 5 ayında Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır ve kamyon sayıları 2019'a oranla yüzde 9 artış göstererek 53 bin 797 oldu.

Ülkeden çıkış yapan tır ve kamyon sayısı ise yüzde 3 artışla 61 bin 51'e yükseldi.

Söz konusu dönemde sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan diğer araçların sayısı yüzde 53 azalışla 22 bin 575'e, ülkeden çıkış yapan araç sayısı ise yüzde 51 azalışla 26 bin 987'ye geriledi.

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