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Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

02.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi, saklandıkları tırın dorsesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne, çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışacağını bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, Gürcistan'a çıkış yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen B.B. ile E.B'nin kullandığı tırlarda arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve x-ray aramasından geçirilen E.B. yönetimindeki tırın dorsesine saklanmış A.H.M, Y.M, A.Ö, M.Ö. ile A.Y. yakalandı. B.B. idaresindeki tırda ise zanlılara ait valiz ve eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler ile tır sürücülerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Artvin Sarp Sınır Kapısı

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