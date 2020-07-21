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Saruhanlı Belediyesi Büyükbelen’de yaraları sarıyor

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Saruhanlı’nın Büyükbelen Mahallesinde bir ay önce aşırı yağmurun yol açtığı selden dolayı meydana gelen hasarlar, Saruhanlı Belediyesi tarafından gideriliyor.Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallede yıkılan iki evin duvarlarını örmeye başladıklarını, yıkılma tehlikesi bulunan 2 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini, zemin kaplamaları zarar gören 3 ev ile 1 iş yerinin de tadilatını yaptıklarını bildirdi.Sel felaketinde koyun ve kuzusu akıntıya kapılarak telef olan bir vatandaşa kendi şahsi bütçesinden temin ettiği koyun ve kuzu hediye ettiğini de anımsatan Başkan Bilgin, şunları söyledi:"Büyükbelen Mahallemizde bir ay önce büyük bir felaket yaşandı.

Saruhanlı Belediyesi Büyükbelen’de yaraları sarıyor

Saruhanlı’nın Büyükbelen Mahallesinde bir ay önce aşırı yağmurun yol açtığı selden dolayı meydana gelen hasarlar, Saruhanlı Belediyesi tarafından gideriliyor.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallede yıkılan iki evin duvarlarını örmeye başladıklarını, yıkılma tehlikesi bulunan 2 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini, zemin kaplamaları zarar gören 3 ev ile 1 iş yerinin de tadilatını yaptıklarını bildirdi.
Sel felaketinde koyun ve kuzusu akıntıya kapılarak telef olan bir vatandaşa kendi şahsi bütçesinden temin ettiği koyun ve kuzu hediye ettiğini de anımsatan Başkan Bilgin, şunları söyledi:
"Büyükbelen Mahallemizde bir ay önce büyük bir felaket yaşandı. Mahallemizde 60 yıldır görülmeyen bir sel felaketi yaşanmıştı. Saruhanlı Belediyesi olarak hasarın giderilmesi için gerekli müdahalede bulunduk. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Hemşerilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim milletimizi afetlerden korusun"
Büyükbelen Mahallesinde 23 Haziran tarihinde sağanak sonucu oluşan sele kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılmış, sel nedeniyle 2 kerpiç ev yıkılmış, 6 evde hasar meydana gelmiş ve bazı hayvanlar telef olmuştu.

Saruhanlı Belediyesi Büyükbelen’de yaraları sarıyor

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